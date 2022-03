L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la mozione per intitolare il giardino di Piazza della Libertà a Luigi Bigiarelli, l’ideatore e il principale fondatore della Società Sportiva Lazio. La società biancoceleste venne fondata il 9 gennaio 1900 come Società Podistica Lazio, in Piazza della Libertà, nel rione Prati di Roma da un gruppo di nove ragazzi con a capo il giovane sottoufficiale dei Bersaglieri, oltre che atleta podista, Luigi Bigiarelli.