Si accende anche il mercato degli attaccanti. Il Manchester United vuole avviare la rifondazione tecnica dopo una stagione disastrosa. I Red Devils hanno pensato ad Edinson Cavani come grande nome per l’attacco. Il centravanti uruguaiano del Paris Saint-Germain andrebbe a rimpiazzare il partente Romelu Lukaku, prossimo ad accasarsi all’Inter. Ed il belga potrebbe occupare il posto di Mauro Icardi, ormai in rottura aperta con l’ambiente nerazzurro. L’addio dell’argentino sembra incastrarsi perfettamente con uno scenario che taglierebbe fuori la Juventus, il club più interessato a lui. Maurito, infatti, potrebbe finire al PSG per rimpiazzare lo stesso Cavani. Insomma, il triangolo Parigi-Manchester-Milano è una minaccia concreta per i progetti bianconeri.