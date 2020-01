Sofyan Amrabat, l'intrigo si infittisce. Esploso con la maglia del Verona in questa prima parte di stagione, il centrocampista marocchino è già diventato uno dei nomi più contesi in vista del prossimo mercato estivo. Certo che l'Hellas riscatti il suo cartellino dal Bruges per 3 milioni di euro infatti, è altrettanto sicuro che lo rivenderà a una cifra nettamente superiore al termine della stagione. Ma a chi?



Se l'Inter si è tirata fuori, Fiorentina e Napoli restano invischiati in un vero triangolo con Amrabat: chi è più avanti lato giocatore, chi invece ha mosso i passi più concreti con il Verona. Un vero e proprio intrigo destinato a durare nelle prossime settimane: Fiorentina-Amrabat-Napoli, tutti i segreti di questa intricata situazione.