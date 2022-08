In attesa della giusta chiamata. Questo può essere il titolo dell’estate che sta vivendo. Per la prima volta nella sua carriera salterà la prima giornata di campionato ma non per un infortunio o una squalifica. Dopo 7 anni di, il Gallo è ancora senza contratto. Dopo una vacanza con la famiglia in Spagna è tornato adove si allena con un preparatore personale. E intanto riflette sulle proposte che gli sono arrivate negli ultimi giorni.L’offerta economicamente migliore è senza dubbio quella delche sogna di formare un coppia super con. Anche ilè tornato a farsi sotto prepotentemente con la convinzione di poter convincere l’ex capitano del Torino., dopo i primi contatti diretti della scorsa settimana.è stato chiaro con l’attaccante azzurro: l’affondo sarà possibile solo con la cessione a titolo definitivo di Shomourodov.