Diversi i cambiamenti in vista, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Insigne ha già detto addio, sembra sempre più lontano Mertens, il contratto di Ospina è in scadenza e Koulibaly rappresenta la più grande incognita. Ripartirà un nuovo Napoli, che vedrà importanti novità soprattutto in attacco. Lì davanti c'è già il primo colpo, il classe 2001 Kvaratskhelia, già ampiamente preannunciato dal presidente De Laurentiis. Chiaramente non finirà lì, perché- La questione Deulofeu ha storia a sé, nei piani del Napoli rientrerà come sostituto di Mertens. Differente, invece, il lavoro che si sta facendo sulle fasce.e così c'è stato un colloquio tra il suo agente, lo stesso allenatore e il direttore sportivo Giuntoli. Dunque, Politano è in uscita. Sull'esterno ex Inter c'è il, lì ritroverebbe Gattuso. In Italia alcuni sondaggi sono stati fatti da. Il suo futuro, oggi, sembra più lontano da Napoli.- Per un Politano che esce può esserci un Bernardeschi che entra. L'idea del Napoli è di attendere prima un'eventuale cessione dello stesso Politano per poter poi procedere nell'operazione.I parametri economici ci potrebbero essere, Bernardeschi è consapevole che i 4 milioni che percepiva alla Juve non potrà guadagnarli ancora.Il Napoli, dalla sua, non vorrebbe allontanarsi troppo dai 2,2 milioni che guadagna attualmente proprio Politano e quindiL'interesse è forte, De Laurentiis ha già parlato con l'entourage del giocatore.con l'opportunità di rilanciarsi nel calore del Maradona. La chiusura però non è imminente. Vero che l'ormai ex Juve ha aperto al Napoli, peròse vorrà puntare o meno sul giocatore. Servirà tempo e movimenti, ma il gradimento c'è. Bernardeschi-Napoli ha una buona base da cui partire.