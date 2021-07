Per mesi il suo entourage guidato dall'agente Giulianoha lavorato per portarlo in Europa, possibilmente in Italia.prima della pandemia proprio la Juve si trovava in pole con contatti diretti e ben avviati con il Santos, c'era distanza tra domanda e offerta, ballava qualche milione, ma a spazzare via la trattativa è stata la crisi.Perché di rinnovo non si parlava, nonostante la volontà del giocatore di non lasciare il Santos con un pugno di mosche in mano, la possibilità di ingaggiarlo dopoContatti avviati anche in Italia con Napoli e Milan oltre che con la Juve, in Europa anche con Benfica, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Madando la propria disponibilità a garantire un conguaglio di un paio di milioni al Santos per anticipare l'arrivo di sei mesi. Inonostante la richiesta del club. Così nella giornata di lunedìche in realtà avevano già avuto la loro fumata bianca. Niente Benfica, quindi. Nemmeno Milan, che pure non molla ancora la presa, ribadendo la propria offerta senza partecipare ad aste, aspettando un segnale definitivo dal giocatoregiocatore bloccato per gennaio in attesa di capire senza fretta cosa fare in queste ultime settimane di mercato.E che potrebbero avere risvolti rossoneri, sulla base di una parola data non più tardi di 48-72 ore fa.