La situazione relativa al talento Tanguy Kouassi sta assumendo tutte le sembianze dell'intrigo. Il difensore centrale del PSG deve ancora firmare il primo contratto da professionista, l'attuale è in scadenza al prossimo 30 giugno. Una situazione che ovviamente fa gola a parecchi club che si erano mossi nelle ultime settimane per ottenere il sì del promettente difensore classe 2002, tra i quali il Milan e il Lipsia. Gli agenti del ragazzo non volevano restare a Parigi, convinti che il ragazzo potesse trovare poco spazio alla corte di Tuchel. Ma qualcosa negli ultimi giorni sembra essere cambiato.



LEONARDO OTTIMISTA - Ralf Rangnick considera Kouassi un potenziale top a livello mondiale. Già nell'inverno scorso aveva parlato con il ragazzo per provare a portarlo al Lipsia. Tanguy è rimasto favorevolmente impressionato dal 'professore' tedesco e sa che con la sua guida potrebbe ripetere le traiettorie dei vari Mané e Naby Keita. Ecco perché la nuova proposta rossonera era stata presa in considerazione: contratto di cinque anni con ingaggio da un milione a salire. Ma la famiglia di Tanguy preferirebbe che il ragazzo restasse a Parigi dove è nato e cresciuto. Leonardo ha migliorato l'offerta agli agenti del ragazzo che adesso potrebbe firmare con il Psg il suo primo contratto da professionista fino al 2025. Dalla Francia sono ottimisti sono convinti che per il nero su bianco è solo questione di ore, il Milan resta in corsa e spera in un colpo di coda. Pochi giorni e l'intrigo Kouassi sarà risolto in un senso o nell'altro.