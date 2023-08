Il Corriere dello Sport rivela un retroscena relativo alle vacanze di Simone Inzaghi e Cristiano Ronaldo. L'allenatore dell'Inter, durante il periodo trascorso al mare, si è avvicinato allo yacht del portoghese per salutarlo. Inzaghi si è trattenuto a parlare per mezz'ora, in cui si è discusso di calcio. E secondo il quotidiano romano Inzaghi avrebbe detto a CR7: "Perché sei andato a giocare in Arabia? Ti avrei fatto segnare una quarantina di gol...".