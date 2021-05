Una conferma arriva anche dalle parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta durante 'Lo sport che verrà', evento organizzato da Il Foglio Sportivo: " Nuovo allenatore? Entro stasera ci arriviamo. Forse ce la facciamo" , riporta calcioefinanza.it.Un dietrofront improvviso, dopo la cena di ieri con Lotito che sembrava averlo avvicinato al rinnovo con i biancocelesti.Ma all'incontro con Lotito il tecnico è andato sapendo già che oggi la situazione sarebbe potuta cambiare. Tulli Tinti, il suo agente, gli aveva detto di aspettare 24 ore prima di dare l'ok definitivo alla Lazio.Oggi, in mattinata,. Inzaghi, da anni a Roma, ha capito che allenare l'Inter campione d'Italia è un'opportunità troppo importante, un salto in avanti importante per la sua carriera.