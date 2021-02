Intervistato da Domenica Sportiva, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi parla anche della possibilità di allenare l'Inter in futuro: "Per la mia storia al Milan, difficilmente potrà succedere una cosa simile. Perché quando fai questa professione devi sempre guardare avanti, ma la mia storia con il Milan è qualcosa di indissolubile, per quello che abbiamo vinto. Penso che sarà molto difficile. Come per Carlo Ancelotti, a cui credo manchi solo l'Inter".