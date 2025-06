Getty Images

Inzaghi, altro pari al Mondiale per Club: 0-0 tra Salisburgo e Al-Hilal, che rilancia per Osimhen

Cristian Giudici

10 minuti fa



Altro pari per Simone Inzaghi al Mondiale per Club. Dopo l'1-1 dell'esordio contro gli spagnoli del Real Madrid, l'Al-Hilal allenato dal tecnico italiano ex Inter pareggia 0-0 con il Salisburgo. Gli austriaci salgono a quota 4 in classifica a pari punti del Real Madrid, che sfideranno nella terza e ultima giornata del gruppo H. Il club arabo è terzo con 2 punti in classifica e deve giocare contro i messicani del Pachuca, ultimi ancora inchiodati a quota zero.



Inzaghi paga l'assenza per infortunio del centravanti serbo Mitrovic. Intanto i dirigenti dell'Al-Hilal sono al lavoro per regalargli almeno un paio di rinforzi importanti sul mercato: in questo senso si spiegano i rilanci per il terzino sinistro francese Theo Hernandez del Milan e per l'attaccante nigeriano Victor Osimhen del Napoli, reduce da un prestito ai turchi del Galatasaray.