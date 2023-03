Pippo Inzaghi è diventato papà per la seconda volta insieme a Angela Robusti. Dopo il primo figlio Edoardo, ieri a Brescia è nata Emilia, lo stesso nome della nonna dell'ex attaccante del Milan.



L'allenatore della Reggina ha lasciato la Calabria per assistere al parto e la società ha deciso di interrompere il ritiro, iniziato in accordo con la squadra dopo la sconfitta in casa contro il Cagliari.