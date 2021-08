In una sola estate lha perso tre delle maggiori certezze protagoniste dell'ultimo Scudetto: prima, la figura chiave del progetto, poie per ultimo, la pietra angolare della squadra. I tifosi nerazzurri sperano che il mercato non porti via più nulla, sono comunque arrivati ottimi giocatori come, in attesa di capire la situazione di Eriksen,e un tecnico pronto e affamato come. E proprio da lui l'Inter è ripartita, con entusiasmo e con, soprattutto guardando al completo reparto arretrato formato da. Aspettando altri rinforzi dal mercato –rimane il favorito per l'attacco,l'alternativa –, il ruolino di marcia dell'Inter di Conte nella scorsa Serie A è stato fenomenale in termini difensivi. Nella stagione precedente – la prima del tecnico salentino – si registrò solamente un gol subìto in più, ma la squadra segnò meno e doveva ancora trovare consapevolezze. Calcolando, invece, le cinque stagioni complete con la, la difesa di Inzaghi in Serie A ha incassato, con la media quindi dia incontro; Conte, ovviamente, ha numeri inferiori (), ma la distanza non è così abissale, tenendo conto anche della netta differenza di durata tra i due cicli in questione.erano consapevoli che per ripartire dovevano stravolgere il meno possibile, c'è stato un ridimensionamento chiaro,- Nel pre-campionato, in questo senso,: solo due gol incassati in sei partite, arrivati nella prima amichevole con il Lugano del 17 luglio.(più Handanovic) è la filastrocca che ormai tutti conoscono a memoria., e che adesso vogliono proseguire il loro percorso anche con il nuovo tecnico. Difensori ruvidi, dominanti sulle palle alte e fenomenali in marcatura, ma anche ottimi con la palla tra i piedi quando c'è da iniziare l'azione da dietro e costruire dal basso, principio di gioco fondamentale di Conte ma anche di Inzaghi.. Il granitico muro difensivo rimane il grande punto di forza di questa squadra.