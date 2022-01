. Beppe Marotta è sempre attento, occhi ben aperti e orecchie lunghe per andare a caccia di nuovi affari. I contatti tra l'allenatore, la dirigenza e il presidente Zhang sono continui, il rapporto tra le parti è ottimo e si lavora tutti con la massima sintonia per raggiungere gli obiettivi.- Tra i ruoli da rinforzare c'è quello dell'esterno sinistro, i nerazzurri stanno cercando un vice Perisic che possa far rifiatare il croato. In queste due settimane di mercato potrebbe arrivare qualcuno se prima verranno sbloccate le cessioni: i nomi più caldi sono quelli di Vecino e Sensi, per il quale ci sono stati contatti con la Sampdoria. E poi, occhio a Kolarov che potrebbe andare via subito.. L'esterno serbo ha il contratto in scadenza nel 2023, i nerazzurri sono forti di un principio d'intesa con il giocatore sul quale del frattempo hanno acceso i riflettori anche Lazio, Fiorentina e diversi club stranieri. Il rischio che parta un'asta è concreto, per questo Marotta sta pensando seriamente di trovare un accordo anche con l'Eintracht e accogliere subito Kostic a Milano.- L'altro profilo che piace alla dirigenza è quello di. Giocatore internazionale con ampi margini di miglioramento, oggi può rappresentare il vice Perisic e in futuro diventare il sostituto del croato. Nei giorni scorsi ci sono già stati i primi contatti con il club tedesco per capire la fattibilità dell'operazione: la valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e si sta cercando di capire se ci sono possibilità di prenderlo in prestito già in questo mercato. Prima le uscite, poi occhi puntati sulle occasioni.