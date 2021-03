IL TABELLINO

Ilha battuto lasul suo campo, fra andata e ritorno ha conquistato 4 punti contro i campioni d’Italia, che ora rischiano di uscire definitivamente dalla lotta per lo scudetto.al gol di Gaich, alle parate di Montipò e alla mostruosa partita di Hetemaj.se si contano le occasioni da rete (e c’era pure un rigore a suo favore non fischiato da Abisso),sul piano tattico e soprattutto sul piano tecnico.ha alzato il ritmo nel secondo quandoha portato il Benevento in vantaggio al 69'. Per i campioni d’Italia, continua una stagione piena di delusioni., tanto possesso palla, ma lento, prevedibile, con pochissimi sbocchi. Inzaghi aveva trovato le misure giuste per controllare Ronaldo e compagni, senza andare mai in affanno. Pippo, anche per l’assenza dei due terzini titolari, Depaoli e Letizia, aveva cambiato modulo passando alla difesa a 3, o meglio, a 5, così da inaridire le fonti di gioco juventine sull’esterno: Improta a destra chiudeva su(mai in partita nei primi 45'), Foulon a sinistra faceva altrettanto su Kulusevski, poco più avanti i due interni del Benevento si allargavano per coprire le avanzate di Bernardeschi (rare) e Danilo (più frequenti) rispettivamente con(instancabile sia nei recuperi che nei rilanci) e. Lavoravano sodo anche i due attaccanti, soprattutto, conin appoggio: era la loro prima partita da titolari in coppia, ma sembravano insieme da una vita.Il Benevento ha speso tanto nel primo tempo, non si è solo difeso, ma appena ne ha avuto la possibilità è ripartito creando le premesse per qualche buona occasione. Per venire a capo di un avversario così tosto alla Juve servivano velocità di manovra e qualità nelle conclusioni ma nella prima mezz’ora non si è visto niente di tutto questo.è stato anticipato e ha perso qualche contrasto, così ha cercato spazio sulla destra quandosi accentrava; Morata non trovava la posizione migliore, Chiesa era ai margini della manovra,non vi partecipava nemmeno e Arthur cercava, col fraseggio, di dare un senso al poco creato dai campioni d’Italia.Solo dopo la mezz’ora la Juve ha alzato il ritmo e la difesa del Benevento ha barcollato.ha avuto due ottime occasioni, la prima se l’è fatta respingere da, la seconda l’ha sparata in curva, e quello è stato un errore pesante. Una palla-gol anche per, murato in area da Barba., come gli ha mostrato Banti richiamandolo al Var.e alla fine del primo tempo Juve e Benevento erano ancora sullo 0-0.Appena iniziata la ripresa. Danilo e Bernardeschi avanzavano insieme spingendo sempre più dietro la linea difensiva dei campani. Che però si difendevano bene, soprattutto con, ma anchereggevano l’urto, affidandosi a, letteralmente insuperabile a metà campo non solo per forza fisica e atletica, ma anche per tecnica, come si è visto in occasione del tunnel a Morata e della palla rubata ache ha trasformato in un contropiede per la sua squadra.Nel secondo tempo,dopo un’uscita del Benevento, i bianconeri sono ripartiti a razzo e Barba, per interrompere l’azione dei bianconeri, ha deviato la palla nella sua porta,. Poi è successo qualcosa di pazzesco, su rimessa laterale di, con palla vicino alla bandierina del calcio d’angolo sul fronte d’attacco del Benevento, il centrocampista più tecnico della Juve, il brasiliano, ha fatto un lancio orizzontale,Gaich ha agganciato la palla appena dentro l’area, l’ha difesa da Danilo e l’ha scaraventata nell’angolo.Col Benevento in vantaggio, Pirlo ha cambiato il centrocampo togliendo il colpevole Arthur e l’inutile Rabiot per mettere. La Juve si è rovesciata di nuovo davanti all’area del Benevento, in area Chiesa ha saltato Foulon che è finito per terra e, pur involontariamente, ha steso l’ex viola. Era un rigore palese,. Per le proteste, Pirlo è stato ammonito. Inzaghi ha dato nuove energie alla squadra conin attacco, Tello e Dabo a metà campo, anche se in realtà erano tutti a lavorare per la difesa.Danilo ha sbagliato il gol del pareggio e il Benevento si è portato a casa tre punti che probabilmente valgono la salvezza. Quella di Inzaghi è la prima squadra neopromossa a rimanere imbattuta contro la Juve in entrambe le gare di uno stesso campionato dopo la Sampdoria nel 2012-13. Anche questo è un bel dato per Pippo.: st 24' Gaich.Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur (28' st Bentancur), Rabiot (28' st McKennie), Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All. Pirlo.: Montipò; Improta, Tuia, Barba, Caldirola, Foulon (28' st Tello); Hetemaj (38' st Dabo), Viola, Ionita; Lapadula (28' st Caprari), Gaich (38' st Di Serio). A disp. Manfredini, Lucatelli, Insigne, Moncini, Sau, Pastina. All. Inzaghi.: Abisso di Palermo.: Banti di Livorno.: pt 9' Tuia (B), 17' Bernardeschi (J); st 29' Pirlo (all. J), 30' Barba (B), 39' Tello (B), 47' Bentancur (J).