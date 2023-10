L'allenatoreha presentato in conferenza stampa l'importantissima sfida di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare ilper il secondo turno del gruppo C.PRIMA A SKY"Abbiamo affrontato il Benfica l'anno scorso e allenatore e principi di gioco sono rimasti gli stessi: un'ottima squadra, intensa, che copre il campo molto bene. Una squadra europea che ha già vinto quasi tutte le partite, ci vorrà un'ottima Inter"."Un ottimo approccio, dovremo essere intensi perché loro lo sono; coprono ogni parte del campo molto bene. Dovremo anche essere intelligenti nel vivere i momenti, l'anno scorso il Benfica aveva un ottimo palleggio quindi servirà leggere bene i momenti del match"."Quello aiuterebbe, ma sappiamo che la Champions è difficilissima. Il girone è molto equilibrato e dovremo fare molto bene le partite in casa per poi provare a farlo nelle altre due trasferte".Poi in conferenza"Sarà una partita impegnativa. Incontriamo una squadra che gioca ad altissima intensità. Come l'Inter ha vinto tutte le partite eccetto una, ha vinto la Supercoppa, ha lo stesso allenatore con gli stessi principi di gioco. La prima di Champions l'ha persa rimanendo in 10 molto presto, ma avrebbe comunque meritato un altro risultato"."Si è allenato oggi, aveva una tendinite fastidiosa. Non abbiamo fatto tantissimo, ma quello che abbiamo fatto oggi l'ha fatto bene. È convocato, però per farlo partire dal primo vediamo. Lui è un giocatore importantissimo su cui conto per le prossime gare"."Meriti miei? Aspetto che lo dica lui. Io posso dire che come calciatore è uno che nei miei primi due anni è stato fantastico e quest'anno è partito ancora meglio. L'uomo però non lo conoscete e lui ha un grandissimo senso di appartenenza all'Inter e fa la differenza oltre al fatto che si allena sempre al massimo".- "Il Benfica è una grandissima squadra. Hanno inserito un portiere nuovo, hanno due mediani differenti, c'è Di Maria ed è cambiato il centravanti. C'è qualcosa che dà qualità differenti rispetti all'anno scorso. Ma i principi sono gli stessi. Noi dovremo fare una partita molto molto intensa"."Domani sono out entrambi. Sensi ha un problema che penso possa passare dopo la sosta. Frattesi stiamo valutando se possa esserci per sabato col Bologna. C'era qualche speranza per averlo oggi, ma abbiamo scelto di non rischiarlo con lo staff medico"."Non so se saranno più aggressivi o difensivi dopo il ko col Salisburgo. Sarà un gruppo molto molto equilibrato perché la Real Sociedad in quarta fascia volevano evitarla tutti insieme al Newcastle. Questo girone è uno dei più livellati"."Arrivano con una vittoria, ma anche noi. L'entusiasmo non manca per entrambe anche se loro hanno vinto il derby col Porto. Siamo tutte e due ottime squadre, ma noi abbiamo cambiato più di loro""Ciò che per noi è più bello finora è che dal quando ci siamo riuniti i ragazzi hanno creato un gran gruppo che vuole mettermi in difficoltà nelle scelte. Poi all'inizio abbiamo avuto più tempo per lavorare"."Probabilmente con Sacchi abbiamo vedute diverse per quello che riguarda l'Inter. Io sono soddisfatto per il mio percorso e per quello che mi stanno dando. Quello che promettiamo alla nostra gente è di dare sempre tutto".Abbiamo approciato bene la gara a Salerno e abbiamo creato parecchie situazioni per andare in vantaggio. Gli ultimi 20 minuti dovevano difendere più da squadra. All'intervallo ne abbiamo parlato e nel secondo tempo siamo tornati ai nostri livelli"."Non facciamo il ritiro per scaricare non solo il fisico ma anche la testa. Abbiamo avuto le ultime partite in 72 ore con viaggi in trasferta. Ci siamo allenati stamattina e abbiamo fatto bene, ci rivedremo domattina e farò la rifinitura per decidere"."Si gioca tantissimo, ma era già così lo scorso anno. Noi ci dobbiamo adeguare e l'unica difesa che abbiamo noi allenatori siano le rotazioni che ci devono aiutare per far si che i giocatori possano recuperare. Dobbiamo avere la necessità di usare tutti i giocatori a disposizione. Mancano due partite alla sosta e poi è lì che in tantissimi avrebbero potuto recuperare e invece andranno in nazionale"."Leader senza Lukaku e Dzeko? Il tempo dirà come andremo, anche per l'Inter. Cercheremo di fare una grande stagione come lo è stata negli ultimi due anni. Lui gioca in un'ottima squadra"."Ho dei bellisimi ricordi da giocatore, ora li ho anche da allenatore. Rui Costa è stato un grande avversario, era compagno di mio fratello al Milan e me ne parla molto bene. Quando l'ho visto da avversario è sempre stato un grande piacere parlare con lui.