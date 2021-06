Simone Inzaghi ha messo le cose in chiaro fin dalle battute iniziali: Marcelo Brozovic è un intoccabile e il suo progetto non può prescindere dal centrocampista croato. Indicazione chiarissima quella del tecnico nerazzurro, che esattamente come i suoi predecessori, promuove “Epic Brozo” come faro della sua manovra. E siccome l’Inter ripartirà da Brozovic, sarà necessario iniziare a trattare per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2022.



APPUNTAMENTO PER IL RINNOVO - Qualche dialogo era stato avviato già con il suo ex agente, poi il calciatore ha deciso di affidare i propri affare al suo papà, a sua volta seguito da un avvocato, e adesso sarà necessario fare un nuovo punto. Quando? L’Inter ha in programma di avviare la trattativa di rinnovo quando inizierà il ritiro di Appiano Gentile, proponendo al calciatore prolungamento e adeguamento. Ancora qualche settimana e poi l’Inter e Brozovic si metteranno a tavolino per decidere quello che sarà il futuro.