A margine della partita contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dallo studio di Dazn.“Cosa non ha funzionato? Penso che abbiamo approcciato bene, soprattutto il primo quarto d'ora, e poi ci siamo disuniti sbagliando tanto tecnicamente e soffrendo il Sassuolo.Sono soddisfatto e adesso arriviamo alla sosta.e aveva voluto esserci anche a Kiev, gli vanno fatti i complimenti. Lautaro le ha giocate tutte e quando Correa è Sanchez saranno al massimo dovrò alternarli.e l’allenatore è qui anche per questo, per capire chi ha bisogno di riposo.lui come devono crescere tutti. Ha alternato ottime partite, con l’Atalanta aveva fatto bene e stasera ha sofferto un po’ il loro pressing.Stasera abbiamo mandato il nostro messaggio, vogliamo rimanere ai vertici ma guardare le altre è prematuro.Poi a Sky: ":L'intervento di Handanovic su Defrel? L’ho visto adesso… penso che Handanovic sia stato strepitoso. In quella occasione e su una parata su Boga. Nelle ultime due settimane ho sentito parole su un portiere che secondo me è straordinario. Nell'occasione si interessa completamente del pallone, arbitro e VAR hanno capito che fa di tutto per non toccare l’avversario e credo che la decisione sia corretta. Poi la parata su Boga…"