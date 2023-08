, allenatoreha parlato a Sky Sport al termine della vittoria per 2-0 ottenuta contro il Monza."Buona sensazione. Abbiamo fatto una gara importante con un avversario di valore. Abbiamo visto entusiasmo da parti di tutti sia chi ha inziato sia chi è subentrato"."Thuram ha fatto un'ottima gara. Ci ha dato quando doveva venire incontro, è stato bravo quando doveva attaccare la profondità. È stato un po sfortunato in alcune situazioni"."I cambi hanno fatto benissimo; i primi quattro non hanno bisogno di presentazioni, poi Bisseck è entrato e ha fatto bene"."Darmian aveva un piccolo fastidio a fine primo tempo e ha stretto i denti""Abbiamo cambiato tanto, quest'anno tantissimo sia per scelta societaria nostra che per qualche scelta individuale. Però ci sono ancora gli automatismi nonostante i cambiamenti. Siamo ripartiti da due stagioni fatte bene e vogliamo migliorarci"."Manca ancora qualcosa per migliorare la rosa. La società sta lavorando al massimo, ma dobbiamo puntellare la rosa. Abbiamo l'obbligo di rendere felici i nostri tifosi. Pavard? Per quanto riguarda i nomi, sono giocatori di altre squadre e non ne parlo. Il mercato è in evoluzione ogni giorno e dobbiamo stare attenti ma in quel ruolo siamo scoperti"."Come l'anno scorso ho chiesto 20 giocatore più 3 portieri perchè voglio competizione. Poi aggregheremo qualche giovane. Abbiamo perso 5 giocatori fra i migliori nei loro ruoli in Italia"."Speriamo di averli i problemi di abbondanza. Per noi allenatori non sono problemi questi. Se alleni l'Inter devi avere dubbi quotidiani, queste non sono difficoltà, spero di averli tutti sempre e non avere infortuni. Non credo ci saranno problemi, sono ragazzi intelligenti e sanno tutti che hanno compagni forti. Sugli esterni è ovvio che è il ruolo più dispendioso per noi".