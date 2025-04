Inzaghi mostra di nuovo gli artigli, l’Inter non può scegliere tra Champions e Scudetto

Getty Images

Simone Inzaghi è un fiume in piena. L’allenatore dell’Inter mette i puntini sulle i e, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern, ammonisce la stampa, a suo modo di vedere, eccessivamente critica dopo la sfida contro il Parma: “Non abbiamo detto niente perché volevamo vedere cosa avrebbero scritto e, puntualmente... Avete detto che il pareggio è stata conseguenza dei cambi. Nessuno sa che la sostituzione non forzata è stata solo una, ovvero l’ultima, quella tra Asllani e Arnautovic. Gli altri sono tutti cambi che ho dovuto fare”.

Se un tempo eravamo abituati a una comunicazione più neutra da parte di Inzaghi, l’ultima stagione suggerisce quantomeno un’inversione di tendenza da parte del tecnico nerazzurro, soprattutto in quest’ultimo mese.Lo sta facendo senza risparmiare energie, tarantolato in panchina e adesso anche in conferenza, dove difende la bontà del suo lavoro e lo sforzo dei suoi calciatori. Non a caso, lo stesso Inzaghi ha parlato di orgoglio; non lo ha fatto casualmente: “I miei calciatori vanno applauditi per quello che stanno facendo”, ha chiarito l’allenatore.

Non è piaciuto il trattamento ricevuto dopo il pareggio di Parma e forse ad Appiano Gentile non digeriscono neanche quel discorso che invece va tanto di moda in questo periodo, quello che riguarda le priorità da fissare, preferendo rincorrere il ventunesimo scudetto perché più alla portata rispetto alla Champions e più prestigioso rispetto alla Coppa Italia.da un momento all’altro. Perché a Inzaghi si può anche rimproverare qualcosa, ma quando afferma che l’Inter è rimasta competitiva nonostante il ridimensionamento del budget, dice una grande verità. Ma la mentalità va costruita anche così, accettando con grande dignità le sfide che ci si pongono davanti.