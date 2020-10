Simone Inzaghi tra i tanti primati che si sta accaparrando in questi anni alla Lazio, ne ha uno che sicuramente lo aggraderà molto considerando che lui stesso proviene dal settore giovanile. Da quando è salito sulla panchina della prima squadra, come riporta Il Corriere dello Sport, ha fatto esordire ben 16 giovani. L'ultimo in ordine di tempo è stato il classe 2001 Szymon Czyz. Quest'ultimo ha ricevuto molti complimenti nel suo paese in Polonia ed oggi sarà impegnato con la Primavera alle ore 14:30 contro la Fiorentina.