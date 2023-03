. Prima di tutto perché, al contrario di molti, rispetta sempre gli altri, soprattutto quelli che non pensano il calcio come lui. Poi,e, nella sua sincerità, spera di essere sempre ricambiato. Infine, perché, chiede solo ciò che si può ottenere, non si impunta, non minaccia, non alza la voce (anche perché la poca che ha la perde durante le partite).Personalmente mi auguro che Simone resti sulla panchina dell’Inter al di là dal contratto (scade nel 2024) e, soprattutto, a prescindere dalle partite di questa sera, in Champions, e di domenica, con la Juve.. I tifosi, sensibili al ritorno di, lo hanno rimosso, la società lancia messaggi di possibili processi (vedi la prima pagina della Gazzetta di domenica), lo spogliatoio assiste diviso e mugugnante.. E, sia come sia la notte che verrà, bisogna cominciare da lui.