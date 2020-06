L'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, nel corso dell'intervista a La Gazzetta dello Sport, parla anche del Milan: "Mi auguro che Paolo Maldini possa continuare a lavorare perché è la persona giusta per risollevare il Milan. La mia esperienza sulla panchina rossonera? Un allenatore deve sempre crescere e imparare, nelle vittorie e nelle sconfitte, guardando tutti e imparando da tutti. Quella stagione al Milan mi ha dato la convinzione di poter fare l’allenatore. Era un anno difficile, come lo sono stati quelli successivi e s’è visto infatti cosa è successo a quelli venuti dopo di me".