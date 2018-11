Inzaghi sogna la svolta. E la sogna in quella che potrebbe essere, a rigor di calendario, l'ultima chiamata utile fino al girone di ritorno: come riporta il Messaggero, il mister deve battere il Milan per dare un segnale forte alla zona Champions e risollevare il bottino contro le big. Che è un disastro: su 26 partite, ne ha perse 18.



MEDIA-DISASTRO - La sua media con le big è fallimentare: 0,4, nettamente la più bassa anche rispetto ai colleghi che lo hanno preceduto sulla panchina della Lazio. Inzaghi prova sempre a giocarsela a viso aperto, al contrario di altri allenatori, come Reja, che però aveva racimolato 1,07 punti contro le big, più del doppio di Inzaghi. Un vero e proprio blocco mentale ferma la sua Lazio: contro il Milan ha la possibilità di spiccare il volo.