Filippo Inzaghi, ex allenatore ed ex numero 9 del Milan, parla di Patrick Cutrone a la Gazzetta dello Sport: "Lui è il futuro, io l’ho fatto esordire giovanissimo in Primavera. Gli auguro di indossare la mia maglia numero 9 e di fare la fortuna del club. Meglio del Milan non c’è niente: sei importante se giochi titolare ma anche se lo fai per mezzora. Per il futuro io ragionerei così"