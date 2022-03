Un mese per decidere il futuro. Quello dell'Inter, che ha conquistato solo 7 punti nelle ultime 7 uscite, dilapidando un patrimonio, e quello del suo allenatore, Simone Inzaghi, la cui panchina inizia a scricchiolare. E' vero che il tecnico arrivato la scorsa estate dalla Lazio è in linea con le richieste societarie, ovvero passare dai gironi alla fase a eliminazione diretta di Champions League, chiudere tra le prime quattro in campionato e provare a vincere la Coppa Italia, ma pesa come un macigno l'aver rimesso in discussione uno scudetto che sembrava essere in pugno.



PERIODO DECISIVO - Dopo il ko nel derby griffato da Giroud l'Inter si è sgretolata, ha perso spensieratezza e serenità e ora ha il fiato sul collo della Juve, arrivata a -1 e pronta al sorpasso tra due settimane a Torino. Servono personalità e coraggio, per tornare a ruggire, per evitare la caduta nel baratro. Dopo la pausa i nerazzurri affronteranno Juventus, Verona, Spezia, Milan (semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Roma, un filotto che rappresenta un esame anche per Inzaghi. Due mesi fa si parlava di rinnovo del contratto fino al 2025, con ritocco dell'ingaggio attualmente di 4 milioni di euro, ora - scrive il Corriere della Sera - c'è in gioco la sua permanenza.