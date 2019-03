Gli analisti di Stanleybet si sono chiesti quanto Inzaghi e Di Francesco rischino il posto da qui a fine campionato. L'allenatore della Roma ha vacillato almeno tre volte in questa stagione: dopo la sconfitta di Bologna, dopo lo stop in Champions a Plzen e nelle ore successive al 7-1 incassato a Firenze in Coppa Italia. Di conseguenza la quota per l'esonero entro il 26 maggio (ultima giornata di campionato), riporta Agipronews, non è molto alta, 3,40. Rischia meno Inzaghi, ma anche per lui stanno arrivando nodi decisivi da sciogliere: il derby, innanzitutto, e poi la semifinale di ritorno con il Milan, in Coppa Italia. Il suo esonero è comunque improbabile, dato a 5,50 dai trader di Stanleybet.