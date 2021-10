Filippo Inzaghi è diventato papà a 48 anni. La sua compagna Angela Robusti (classe 1990) ha dato alla luce il piccolo Edoardo, nato questo pomeriggio. Così l'ex attaccante di Milan e Juventus, ora allenatore del Brescia, non è andato in panchina nella partita di campionato in Serie B contro la Cremonese di Ariedo Braida.



Al suo posto ha guidato la squadra il vice Maurizio D'Angelo. Per la cronaca il Brescia ha vinto 1-0 grazie a un gol nel finale di Bertagnoli, dopo un rigore sbagliato dall'altra parte dal neo-entrato Ciofani. ​Il Brescia è secondo a due punti dal Pisa, che domenica pomeriggio gioca in casa col Pordenone ultimo in classifica.