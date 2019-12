Maurizio Sarri è stato surclassato da Simone Inzaghi nella Supercoppa Italiana giocata ieri sera a Riyad in Arabia Saudita. Il 3-1 finale è il risultato più giusto in una serata da dimenticare per i bianconeri. E, come scrive Il Corriere della Sera questa mattina, c'è un dubbio che può insinuarsi nella testa dei dirigenti della Juventus: e se, al posto di Sarri, la scelta giusta era proprio quella di Inzaghi? Il tecnico dei biancocelesti è stato accostato ai bianconeri per qualche giorno, salvo poi confermarsi alla Lazio.