Tre gol in, secondo miglior marcatore della Lazio di Simone Inzaghi, alle spalle di Ciro. Due gol al debutto con l'entrando dalla panchina, risolvendo la sfida contro ilal. Joaquin, attaccante dell', fedelissimo del tecnico nerazzurro, che è riuscito a valorizzarlo come nessuno mai, è l'arma in più del nuovo corso interista, in grado di sparigliare le carte partendo dalla panchina. Ed è una cosa fondamentale per Simone- Queste, infatti, le parole diad Amazon Prime in vista della sfida contro ildi questa sera, esordio stagionale in Champions per l'Inter: "​Io vorrei un guizzo da tutti quanti: da allenatore il mio desiderio è che chi comincia lo faccia nel migliore dei modi. Alle volte è più importante chi entra rispetto a chi inizia". E Correa questo lo sa.Il palcoscenico più importante, dove ha trovato il gol al debutto da titolare, contro il, e l'avversario più elegante e celebre, che ha vinto piùdi tutti. Affrontato una sola volta in carriera, ai tempi del Siviglia, sconfitto per 4-0, Correa vuole provare a vendicare quella notte da incubo. Partendo dalla panchina. Ed entrando regalando un guizzo.