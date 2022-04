L'allenaotre dell'Inter, Simone Inzaghi, ha lanciato una frecciatina sulle critiche ricevuto in questi giorni. Come Mourinho ai tempi del rumore dei nemici, il tecnico nerazzurro ha così risposto in conferenza stampa: "Io penso che le critiche fanno parte del nostro mestiere e vanno accettate. Ho l’intelligenza di distinguere le critiche costruttive e che vanno accettate e quelle costruite da qualcuno ad arte. Quelle so dove vengono e non le prendo in considerazione".