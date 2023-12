Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'ultima sfida di Champions League contro la Real Sociedad e decisiva per il primo posto nel girone, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha svelato anche un retroscena di mercato legato ad Hakan Cahanoglu preso a zero dal Milan e oggi titolare imprescindibile.



IL RETROSCENA - "Io ero diventato allenatore dell'Inter e quando ci fu un problema importante per Eriksen ho chiamato Marotta e Ausilio la sera stessa perché si leggeva che non sarebbe rimasto al Milan. Mi hanno detto che lo avevano già contattato. La qualità del giocatore era comune per tutti. Lo abbiamo preso come mezzala, inutile negarlo, poi quanto successo durante l'anno a Brozovic mi ha fatto optare per metterlo lì un paio di allenamenti. La partita è stata la prova del nove. Ha caratteristiche da play importanti, è molto forte".