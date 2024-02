Inzaghi: 'E' l'Inter più bella? Si parla alla fine. Sul turnover...'

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla anche ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 contro la Salernitana.



Sulla partita: "Era importante approcciare bene la gara, i ragazzi sono stati bravissimi. La Salernitana col Napoli, Milan e la Juve è stata una squadra importante. Dovevamo fare una partita seria, abbiamo avuto un po' di sfortuna all'avvio ma la squadra non ha mollato e abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto un ottimo percorso ma Juve e Milan stanno facendo un grande percorso, sarà ancora lunghissima. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, ora le difficoltà aumenteranno. Dovremo essere bravi".



Sul poco turnover: "Rispetto a Roma ne ho cambiati tre, avrei potuto cambiare molto di più. Abbiamo avuto 6 giorni per recuperare, i ragazzi hanno fatto bene le ultime tre sedute. Potevo cambiarne di più, non è un problema. Dovremo essere bravi ora ad essere con la concentrazione giusta".



Questa è l'Inter più bella? "Stiamo giocando molto bene, è difficile. I riassunti vanno fatto alla fine, il primo anno l'obiettivo era il quarto posto, poi a novembre eravamo ingiocabili. L'anno scorso eravamo quelli delle 12 sconfitte e poi abbiamo vinto due coppe e fatto finale di Champions. Il percorso è ottimo, abbiamo vinto un trofeo ma non ci dobbiamo fermare. Ci saranno le insidie e lì dovremo fare la differenza".



Sulla Salernitana: "Mio fratello ha già parlato. E' stata una vittoria per l'Inter, ne avevamo bisogno. Liverani è stato un grande compagno, sono contento di averlo incontrato"



Poi Inzaghi parla anche ai microfoni di Sky: "I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre, continuiamo nel nostro percorso che sarà molto lungo. Ero abbastanza sereno, la squadra aveva recuperato bene. Un messaggio al campionato? La sicurezza nel calcio non c'è mai, dobbiamo restare concentrati anche quando dormiamo. Da giocatore ho vinto uno scudetto che sembrava perso".



Sull'Atletico Madrid: "Grandissima squadra con un grandissimo allenatore. Il Cholo è un amico, nelle ultime due partite i risultati non hanno rispecchiato le qualità dell'Atletico. Lo affronteremo nel migliore dei modi con le nostre caratteristiche, cercheremo di preparare la gara nel migliore dei modi".



Su Frattesi: "È recuperato, ieri ha fatto la prima seduta in gruppo. Ho preferito rimandare il suo ritorno in campo, anche perché a fine primo tempo eravamo già sul 3-0. È pienamente recuperato per la sfida con l'Atletico Madrid".