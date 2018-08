11 reti ad Auronzo di Cadore, nella prima parte del ritiro della Lazio, altre 2 a Marienfeld, in Germania. Inzaghi e Tare hanno deciso: Alessandro Rossi rimarrà alla Lazio. Respinte al mittente tutte le richieste dalla B per l'attaccante ex Primavera: il mister ha deciso che si giocherà le sue chance da terza punta, dietro Immobile, Caicedo e il suo possibile sostituto.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Rossi era stato ad un passo dal Lucerna, in Svizzera. Aveva già lasciato il ritiro della Lazio, ma Inzaghi lo ha richiamato: crede fortemente in lui, lo conosce benissimo. La speranza è che possa ripetere le gesta di Strakosha e Luiz Felipe, sin da subito utili in prima squadra. O che la Lazio si ritrovi in rosa un nuovo Cutrone da gestire.