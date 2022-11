Intervistato da Dazn, l'allenatore, ha commentato con rammarico la sconfitta per 2-0 subita a Torino contro la"Abbiamo fatto un'ottimo primo tempo dove non puoi andare a riposo 0-0 in questo stadio contro la Juventus. Siam partiti bene anche nel secondo tempo, con la traversa. Poi abbiamo preso il gol, potevamo pareggiare con Lautaro e poi abbiam preso il secondo. Fa male, il calcio è così, l'anno scorso l'abbiamo vinta che non meritavamo e stavolta non meritavamo di perdere. Questi match non possiamo sbagliarli e non siamo bravi a portare gli episodi dalla nostra parte"."In questi match dobbiamo fare di più, è un dato di fatto quest'anno. Non possiamo non andare in vantaggio con quello che creiamo. Il 2-0 è un passaggio a 3 metri che mandava Brozovic in porta, Su Bremer non si fa fallo, insomma, in queste partite che si giocano sul filo del rasoio si deve fare di più"."Può succedere di andare sotto 1-0, anche se non dovrebbe dopo una gara così. Poi abbiamo avuto fretta. 5 sconfitte in altri tempi non avresti dovuto farle, avresti fatto 3 pareggi ed eri più avanti in classifica. In Champions siamo riusciti a farli bene, in campionato non abbiamo la continuità dell'anno scorso".- "I due gol li prendiamo su ripartenze. Abbiamo lavorato 4 giorni su queste situazioni dove si deve fare fallo. Alla Juve non si può concedre occasioni così. Se capita, devi reagire meglio e se non bastano le preventive devi fare fallo"."In questo momento l'Inter deve puntare ad avere più continuità. Tutte corrono, la sconfitta fa male perché era importante la partita e il momento. Dobbiamo reagire dal punto di vista mentale, perché può portare scorie. Giochiamo fra 2 giorni, dobbiamo reagire perché mancano ancora 25 giornate".