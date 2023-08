Simone Inzaghi non gioca a nascondino e si espone sin troppo chiaramente nella conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato contro il Monza. Mancano due settimane alla conclusione di questa finestra di calciomercato e all'Inter manca un difensore di alto profilo e con determinate caratteristiche, come ha coluto precisare l'allenatore piacentino.



L'identikit è quello di Benjamin Pavard, centrale classe '95 sotto contratto fino a giugno 2024 col Bayern Monaco, desideroso di trovare una nuova sistemazione. Le parti sono in costante contatto per provare a trovare una quadra e accontentare le desiderata di Inzaghi, che pur di avere il campione del mondo nel 2018 con la Francia è disposto a tutto. Anche ad un sacrificio personale...