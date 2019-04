La Lazio arriva a Ferrara per affrontare la Spal, e per Inzaghi non è una partita qualunque. Il cerchio si chiude: oggi il mister biancoceleste festeggia 3 anni da allenatore della Lazio. Arrivato dopo un derby disastroso, perso largamente, festeggia 3 anni con un mese perfetto: vittoria nella stracittadina, la sua Lazio corsara a Milano contro l'Inter.



IL CERCHIO DI INZAGHI - Non solo: raggiunge Reja per numero di panchine, con un'ottima media-vittorie (più del 50%), e la voglia, come riporta il Corriere dello Sport, di portare la Lazio in Champions League. L'ennesimo stop del Milan fa ben sperare: stavolta tocca ad Inzaghi.