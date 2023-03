Alla vigilia della sfida di Champions contro il Porto, il tecnico dell’, ha parlato in conferenza stampa.“Assolutamente sì, abbiamo analizzato e parlato. Abbiamo visto, ma è il passato. Nel calcio non si vive di passato, la partita è domani e quella di La Spezia l’avete vista tutti. Una partita giocata così, con questo risultato, capita ogni 500 volte. Adesso giochiamo contro un avversario che ha il nostro stesso obiettivo. È il secondo tempo di San Siro e vogliamo giocarci le nostre chance nel migliore dei modi”.“Assolutamente sì. Abbiamo già affrontato partite simili e sappiamo che possiamo fare un grande salto, arrivando nelle otto. Non succedeva da più di 10 anni di passare per due volte consecutive agli ottavi. Sarà difficile e stimolante, ma dovremo giocare una grande gara di concentrazione perché il Porto è abituato a giocare partite di questo tipo”.“A Barcellona ha fatto una grande gara, mi mandò meritatamente fuori perché avevamo sbagliato il gol vittoria sul 3-3”.“Ho parecchi dubbi che scioglierò domani. Devo ancora decidere, Skriniar è fermo da due settimane e mezzo e oggi ha fatto il primo allenamento intero in gruppo. So cosa ha fatto per essere disponibile, non è più riuscito ad allenarsi dalla partita di andata con il Porto. È fermo da più di 15 giorni. Vediamo domani, ha recuperato anche Correa e può aiutarci per una parte di partita”.“Io posso solo controllare quello che avviene in campo. Sappiamo che la partita è molto sentita, due squadre equilibrate che hanno superato giorni molto complicati e domani ci sarà la sfida decisiva”.“Lo facciamo dopo ogni match, come dopo ogni gara. Le squadre e i gruppi si vedono nel bene e anche nel male. Eccetto il Napoli, in Italia tutte stanno tenendo lo stesso livello dell’Inter. Poi è giusto che quando ci sono sconfitte pesanti come quella di venerdì bisogna stare tutti uniti. Domani dobbiamo giocare nel migliore dei modi”.“Per quello che abbiamo fatto in questa Champions. Il giorno del sorteggio, nella vostra testa, non so se vi aspettavate l’Inter agli ottavi. Noi sì. Adesso mancano 90’ più recupero di domani per i quarti”.“Non ho mai risposto e alla vigilia di una partita così non mi va di rispondere. Ma so come funziona il calcio e so chi muove le critiche perché lo fa. Ma è il campo che parla e cercheremo di farlo parlare anche domani.