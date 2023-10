Mi dichiaro, come spesso accade, così è più facile per tutti.. Sia perché lo ritengo un allenatore appassionato e pronto, sia perché finalmente ricomincia dalla serie A, la categoria che ha saputo conquistare con il. Ho seguito la sua carriera con interesse e ho sofferto quando, al, non è andata come pensava lui. E, soprattutto, come pensavano Berlusconi e Galliani.L’ho apprezzato quando, con il massimo dell’umiltà, è sceso con ilin serie C e l’ha portato in serie B, conquistando, l’anno dopo, i play off. Non è andata altrettanto bene a, ma aha fatto innamorare una città (altra promozione, questa volta in A) che, senza di lui, è precipitata in terza serie., penalizzata di cinque punti a campionato in corso e, nonostante questo, trascinata ai play off. E’ stato il canto del cigno per una società gloriosa, ma la dedizione di Pippo ha lasciato una traccia profonda.I dati ci dicono che, a parte l’exploit di Venezia,. Benevento e Reggio sono due tappe, alle quali può aggiungersi Salerno., prendendo in corsa una squadra penultima, con la miseria di tre punti e zero vittorie.. Forse, rispetto a Simone (meno celebrato come calciatore) è rimasto due o tre anni di troppo sul campo di gioco, perdendo qualche treno, non la necessità di fare gavetta. Sa che Salerno arriva al momento giusto, può farlo svoltare e permettergli, a 50 anni, di guardare, se vorrà, anche più sù.