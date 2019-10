Inzaghi scuote la Lazio. La partita contro l'Atalanta rischia di essere un crocevia fondamentale per la stagione della squadra biancoceleste: per questo il mister ha caricato la squadra prima della ripresa degli allenamenti. E lo ha fatto con parole decise: "Siamo più forti dell'Atalanta, vinciamo o sarà un macello", avrebbe detto ai suoi riuniti.



ATALANTA DECISIVA - Inzaghi lo sa: se la Lazio non dovesse fare risultato contro la Dea, la classifica potrebbe diventare ancora più deficitaria. E ha sentito le parole di Lotito, che sembrano comunque di generale insoddisfazione: per questo il Corriere dello Sport titola: "Vinciamo o è un macello".