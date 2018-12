Tra Bologna e Milan, martedì sera, sarà un lungo posticipo di tensione. Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo a tormentato, con il rischio di vedere sfumare le rispettive ambizioni stagionali. Un altro colpo a vuoto potrebbe avere ripercussioni pesanti, anche per il destino dei due allenatori, gli ex compagni di squadra Inzaghi e Gattuso. Pippo sembrava già virtualmente out dopo il ko di Empoli, prima di ricevere un supplemento di fiducia dal presidente Saputo. Per gli analisti Snai però è davvero appeso a un filo, come testimonia la bassissima quota per il suo esonero entro il 29 dicembre prossimo, ultimo giorno di attività prima della sosta invernale. Non sta messo benissimo neanche Gattuso: il suo addio al Milan, riferisce Agipronews, non è per niente improbabile, a quota 2,85. A proposito di possibili esoneri, qualche nuvola comincia ad addensarsi anche sul capo di Spalletti, ma i trader Snai in questo caso sono più clementi: esonero a 7,50.