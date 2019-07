Inzaghi studia la Lazio senza Milinkovic. Nei primi 45' di gioco dell'amichevole contro l'Entella, fino ad ora il test più probante, il centrocampo della Lazio ha fatto a meno dei centimetri e della tecnica del serbo. Ha ottenuto risposte positive da Correa e Luis Alberto, mentre Milinkovic osservava a bordocampo, tra Lulic e Marusic, sereno.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, ora è tutta una questione di sostituti. La Lazio ha puntato Yazici del Trabzonspor, 15 milioni più il 20% sulla futura cessione. La strada è tracciata, sarà lui l'innesto a centrocampo. Nella ripresa Milinkovic è sceso in campo: avvia l'azione del 3 a 0 e propizia l'ultima rete, un piacere per gli occhi. Ma Inzaghi non vuole farci l'abitudine, sta preparando una squadra senza di lui.