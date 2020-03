"Il campionato va finito per garantire la regolarità". Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha le idee chiare sulla stagione: "Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni". Parole che non sono piaciute a Demetrio Albertini, che in una storia su Instagram ha attaccato l'ex compagno "L'ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate".



QUANDO SI DECIDE - ​Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, le società di Serie A si sono posti come scadenza il giorno 12 di aprile- domenica di Pasqua - per prendere una decisione definitiva sulle sorti del campionato. Se si registrerà sino ad allora un calo significativo dei contagi, si inizierà a valuterà la possibilità di ripartire. Diversamente, prenderà corpo concretamente l'ipotesi di chiudere qui la stagione.