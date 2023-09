subì il sorpasso del Milan che vinse il derby grazie alla doppietta di Giroud e gettò le basi per il secondo sorpasso in classifica, volando verso lo scudetto. Da allora sono passati quasi due anni e i tifosi rossoneri ringraziano ancora l’Inter in generale e Inzaghi in particolare per quel regalo, perché nessuno credeva che la squadra di Pioli potesse vincere quello scudetto arrivando a meno uno dalla seconda stella. Ricordare per credere quei tre cambi di Inzaghi nella ripresa, dopo 70’ dominati dai nerazzurri, prima con Dimarco e Sanchez al posto di Perisic e Lautaro e poco dopo con Vidal in quello di Calhanoglu. Tre mosse che cambiarono gli equilibri, favorendo il doppio dispetto di Giroud.Nel 2023 l’Inter ha poi vinto cinque derby su cinque e ha stravinto l’ultimo umiliando il Milan con un ineccepibile 5-1,Un pronostico pressoché unanime per due motivi: perché nel frattempo il Napoli e la Juventus avevano già perso terreno, ma anche perché l’Inter rispetto alla concorrenza ha un organico più ricco per quantità e qualità.Eppure è bastata la clamorosa sconfitta in casa contro il Sassuolo, subendo un’altra rimonta con lo stesso punteggio finale del derby di due stagioni fa, per rimettere in discussione tutto. E’ vero che in ogni caso è presto per esaltare e condannare una squadra, come hanno dimostrato per opposti motivi Milan, Juventus e Napoli con i loro successi,. Per questo è più bravo a preparare le partite a eliminazione diretta o le finali, perché in quel caso schiera sempre la formazione migliore. Diverso, invece, è il caso quando deve fare calcoli tra una partita e l’altra.stravolgendo la squadra nell’esordio in Champions League in una gara insidiosa, pareggiata con grande affanno. Un altro errore, passato sotto silenzio,quando ha esaurito i cinque cambi a 14’ dalla fine, lasciando la squadra con un uomo in meno quando è uscito per infortunio Arnautovic, rischiando così di subire il pareggio., ma senza gol nelle ultime tre gare di campionato, derby compreso. E infatti Lautaro è rimasto in campo fino alla fine contro il Sassuolo, mentre nel momento di maggiore difficoltà i quattro cambi contemporanei con De Vrij, Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez, al posto di Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram, hanno stravolto la squadra, creando soltanto confusione. Senza dimenticare la ricaduta dell’errore già commesso a Empoli, con l’aggravante che stavolta l’Inter doveva rimontare quando Klaassen, tra l’altro al debutto, ha sostituito Calhanoglu esponendo l’Inter al rischio di giocare con un uomo in meno, in caso di infortuni, negli ultimi undici minuti.E siccome Inzaghi ha tutto per far volare l’Inter, non deve essere lui a frenarla proprio nell’anno migliore.