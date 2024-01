Inzaghi: 'Ho chiesto a tutti di rimanere concentrati sul presente. Lautaro? Non abbiamo sottovalutato l'infortunio'

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha presentato a Dazn nel prepartita la sfida contro il Verona.



PERICOLI - "Sottovalutare la gara? Il pericolo non è solo quello perché giochiamo contro una squadra che era partita molto bene poi ha avuto una flessione e si è ripresa prima di perdere uno scontro diretto. E' un avversario di valore, molto ben allenato, quindi ci vorrà un'ottima Inter".



LAUTARO - "Sia lui che Dimarco hanno avuto problemi simili, che non abbiamo sottovalutato insieme al reparto medico. Erano entrambi pronti, poi ho fatto valutazioni diverse in base alla gara. stanno bene entrambi".



FOCUS SUL PRESENTE - "Ho chiesto di rimanere focalizzati su oggi, vogliamo chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi. Sappiamo che avremo di fronte un avversario che venderà cara la pelle".