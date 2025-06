Inzaghi: "I mieri sentimenti per l'Inter penso siano chiari a tutti. L'Al-Hilal era un'esperienza che era il momento di fare"

Getty Images

L'allenatore dell'e grande ex dell'Inter,, ha parlato a margine della partita del Mondiale per Club pareggiata per 0-0 contro il Salisburgo. Inevitabile da parte dei giornalisti anche un ritorno sul suo passato sulla panchina nerazzurra e sulla nuova vita lontana dall'Italia."Ho appena cominciato, sono stato una settimana in Arabia, adesso da dieci giorni siamo qui in America. Mi sto trovando bene, ho trovato una società che mi ha voluto a tutti i costi, che sta cercando di aiutarmi sia dentro che fuori dal campo nel migliore dei modi".

"Era un'esperienza che era il momento di fare, sono molto soddisfatto e convinto. Secondo me, con questa squadra mi toglierò delle belle soddisfazioni"."L'Inter? Non ho visto le loro partite, ma i miei sentimenti per l'Inter penso che siano chiari a tutti. Ho fatto quattro anni meravigliosi, ho solo bei ricordi di Milano, dell'Inter, dei suoi tifosi e della società".