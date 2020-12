Intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Genoa, l'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato della stagione delle Streghe mandando un segnale anche agli arbitri."Non dobbiamo montarci la testa, perchè sappiamo da dove veniamo. È difficile dire qualcosa ai ragazzi dopo le gare che hanno fatto, oggi con il Genoa era una partita spartiacque e noi avevamo tante assenze, ma con un ragazzino 2001 come Di Serio e Sau poi fai il gol del 2-0"."Dopo la sofferenza dell’ultimo anno in Serie A, e dopo il campionato straordinario in B dello scorso anno meritavano di vedere questi successi. Poi al di là della salvezza o meno, la strada sarà lunga . Dobbiamo dimenticare gli 8 punti sulla zona salvezza e non dobbiamo mollare un centimetro, altrimenti diventiamo una matricola e diamo ragione a chi già ci dava retrocessi in partenza… così invece tutti avranno rispetto di noi"."Il fallo su Caprari? Stiamo sempre zitti, ma non è la prima volta che succede. Non pretendiamo niente, ma lì si erano fermati anche quelli del Genoa… non so cos’abbia pensato l’arbitro, ma c’è il VAR. Caprari è stato ammonito come a Verona, ora abbiamo vinto, ma serve un po’ più di rispetto: se il VAR lo vede deve chiamare l’arbitro"."Maran? Mi auguro che venga confermato, è una persona per bene ed ha un momento difficile, ci sono passato anche io..."