La Lazio per Inzaghi non è solo una squadra. Oramai a Roma è un simbolo, dopo aver infranto record su record. Il papà Giancarlo racconta il suo rapporto con Lotito: "Con Lotito si danno del tu, a volte litigano, poi fanno pace. Come con Immobile, dopo due ore era tutto finito", riporta il Corriere dello Sport. Il padre di Inzaghi racconta due episodi della festa della Lazio, a Castel Sant'Angelo: "Alla cena abbracciava sempre Lazzari, un ragazzo d'oro ma timido. A Correa che faceva su e giù per le scale, diceva di non farsi male. Ormai è un punto di riferimento nel Mondo Lazio".