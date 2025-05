Inzaghi: "Il Pisa non partiva favorito. Simone mi ha scritto subito è un esempio. Spero il Milan torni ai fasti di un tempo"

L'allenatore del Pisa, Filippo Pippo Inzaghi, è stato intervistato da Sky dopo la promozione storica centrata dal club toscano 34 anni dopo l'ultima volta. Inevitabile l'emozione per il traguardo conquistato, ma non mancano messaggi sul suo stile di gioco, sul fratello Simone e sul momento del Milan."L’impresa l’hanno fatta questi giocatori, non partivamo favoriti e questo ci ha avvantaggiato perché eravamo un po’ nascosti".“Non mi piace vedere i difensori che si passano la palla per tenerla, preferisco far gol. Sono stato un attaccante, cerco di esaltare le loro caratteristiche".

"Questa estate molti mi dicevano ‘chi te lo fa fare’ perché venivano da due anni complicati ma io ci credevo"."Simone è stato uno dei primi come sempre a scrivermi, per me è un esempio come allenatore e sta facendo una stagione straordinaria essendo arrivato in fondo a tutte le competizioni. Gli auguro il meglio"."Spero che il Milan torni presto ai fasti di un tempo".