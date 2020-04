Con Vieri c'è complicità, un'amicizia fuori dal comune. Pippo Inzaghi non fa fatica ad aprirsi nella diretta con Bobo: “Non dobbiamo per forza diventare i numeri uno, lo siamo già stati… I due anni al Milan alle giovanili, se tornassi indietro, anche se siamo ambiziosi… è straordinario, i ragazzi sono una spugna. Gli allievi del Milan, il Viareggio con la Primavera, c’era Petagna, Pinato, Vido, Mastalli, giocatori che sono in giro… Quella al Viareggio è stata un’emozione come le coppe alzate da giocatore. Grazie a Galliani sono diventato allenatore, presi annata del ’96 che non aveva mai vinto niente, Calabria fece 7 gol, dopo un mese di ritiro erano avvelenati, avevano voglia, vincemmo un trofeo e perso una finale ai rigori”.



Sulla gavetta da allenatore: “Sinceramente, io lo faccio per divertirmi.. Andai a Venezia per Perinetti, come c’era Foggia al Benevento. Se non abbiamo i giocatori forti, noi allenatori non andiamo da nessuna parte. In quattro anni ho vinto tre campionato, poi magari 5 mesi male (a Bologna) pensi che è andato tutto male. Ho i giocatori forti, condizioni ideali, ma anche altre squadre erano forti”.